Vidal per il dopo Inter c'è anche l'Inter… Miami: le ultime

Inter Miami su Arturo Vidal La permanenza all'Inter di Arturo Vidal è giunta ormai al termine e il centrocampista cileno sta valutando diverse ipotesi per il suo futuro. Tra quelle sul tavolo del cileno, spiega la Gazzetta dello Sport, c'è anche l'Inter… Miami di David Beckham. "dopo Flamengo, Colo Colo, Boca Juniors e Al Ryyan, anche la squadra della Florida si sarebbe iscritta alla corsa per il centrocampista cileno in uscita dall'Inter, che sarebbe stato contattato in occasione della gara di beneficenza organizzata da Ronaldinho. A Miami, Vidal troverebbe Higuain, l'uomo franchigia".

