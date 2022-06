Verona, Veloso: "Mi piacerebbe disputare più gare dell'anno scorso" (Di domenica 26 giugno 2022) Il centrocampista dell'Hellas Verona Miguel Veloso ha parlato ai microfoni dell'Arena della scorsa stagione in vista anche del suo futuro:"L'anno scorso è stata un'annata straordinaria. Quest'anno... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 26 giugno 2022) Il centrocampista'HellasMiguelha parlato ai microfoni'Arenaa scorsa stagione in vista anche del suo futuro:"L'è stata un'annata straordinaria. Quest'...

