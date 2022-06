“’U vurpe” | il nuovo singolo del cantautore tarantino Mimmo Cavallo

(Di domenica 26 giugno 2022) foto di Sergio MalfattiTARANTO – E’ in radio “’U” (Suoni dall’Italia/Believe), ildel, che segna il suo ritorno sulla scena discografica italiana. Il brano gioca sull’antropomorfismo uomini-pesci (branzini, boghe, sgombro, polpo etc.) tutti appartenenti al popolo del mare. Mare da dove proveniamo e dove, volenti o nolenti, siamo destinati a tornare. Mare come grembo identitario, gemma luccicante di vite perse e disperse. È la voce del popolo nel suo idioma più vero, biografie di personaggi fuori dal coro: gli ultimi (le “vope” della classe “voperaia” con le loro tute blu), il lupo branzino ( una certa politica che ha dissanguato la città), il naccariedde roker (sgombro in concerto), il caurro (granchio) filosofo ...

