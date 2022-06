"Salvini, Meloni o Letta?". La clamorosa risposta di Enrico Mentana: ecco per chi fa il tifo (Di domenica 26 giugno 2022) Nessuna discesa in campo per Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7 non ha alcuna intenzione di abbandonare il giornalismo: "Io in politica. No, grazie" premette ancora una volta per poi raccontare un aneddoto del suo passato: "Da giovane ero appassionato di politica, poi ho pensato che fare il giornalista fosse meglio". E a chi, come l'Adnkronos gli chiede cosa farà fra qualche anno, Mentana non attende a replicare: "Quando smetterò di fare il mio lavoro per andare in pensione, troverò qualche collaborazione. Bisogna però pensare al rinnovamento della categoria, perché l'età dei giornalisti noti è piuttosto alta. Bisogna fare largo ai giovani. Io vengo dalla generazione che leggeva i giornali. Oggi i giovani non vogliono aspettare e pagare per leggere notizie della sera prima. I parametri sono cambiati". Il giornalista ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Nessuna discesa in campo per. Il direttore del Tg di La7 non ha alcuna intenzione di abbandonare il giornalismo: "Io in politica. No, grazie" premette ancora una volta per poi raccontare un aneddoto del suo passato: "Da giovane ero appassionato di politica, poi ho pensato che fare il giornalista fosse meglio". E a chi, come l'Adnkronos gli chiede cosa farà fra qualche anno,non attende a replicare: "Quando smetterò di fare il mio lavoro per andare in pensione, troverò qualche collaborazione. Bisogna però pensare al rinnovamento della categoria, perché l'età dei giornalisti noti è piuttosto alta. Bisogna fare largo ai giovani. Io vengo dalla generazione che leggeva i giornali. Oggi i giovani non vogliono aspettare e pagare per leggere notizie della sera prima. I parametri sono cambiati". Il giornalista ...

