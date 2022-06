Quello che nessuno dice: così hanno fregato l'Italia, la "sberla" che nessuno si aspettava (Di domenica 26 giugno 2022) Niente da dire. Mario Draghi è un formidabile incassatore. Si è preso dal Consiglio europeo una sonora sberla - e l'Italia con lui - a proposito del tetto al prezzo del gas che avrebbe aiutato noi a spendere meno e avrebbe danneggiato Mosca riducendo il flusso di denaro nelle sue casse. La proposta di Draghi non faceva e non fa una grinza. Era ovvio passasse, tanto più che godeva del sostegno pieno dei leader di Francia, Germania e Spagna. Sono invece bastati i Paesi Bassi, che come dice la parola stessa sono nanetti, a mandare a gambe all'aria i disegni di Draghi condivisi in tutto e per tutto da Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Prima di raccontare delle perfide mosse del corsaro olandese Mark Rutte, che nel gioco della pirateria politica ha stravinto, conviene spiegare perché questa sconfitta costituisca un disastro, anche se ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Niente da dire. Mario Draghi è un formidabile incassatore. Si è preso dal Consiglio europeo una sonora- e l'con lui - a proposito del tetto al prezzo del gas che avrebbe aiutato noi a spendere meno e avrebbe danneggiato Mosca riducendo il flusso di denaro nelle sue casse. La proposta di Draghi non faceva e non fa una grinza. Era ovvio passasse, tanto più che godeva del sostegno pieno dei leader di Francia, Germania e Spagna. Sono invece bastati i Paesi Bassi, che comela parola stessa sono nanetti, a mandare a gambe all'aria i disegni di Draghi condivisi in tutto e per tutto da Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Prima di raccontare delle perfide mosse del corsaro olandese Mark Rutte, che nel gioco della pirateria politica ha stravinto, conviene spiegare perché questa sconfitta costituisca un disastro, anche se ...

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - OfficialASRoma : ?? Per organizzare ferie, weekend, feste, anniversari, matrimoni e tutto quello che volete dal 14 agosto al 4 giugn… - borghi_claudio : Ma vi rendete conto delle robe che scrivono su repubblica per Verona? Il prossimo step è farlo camminare sulle acq… - Antonio20098254 : @DarioGhezzi1 Che te frega della gente, fai quello che ti senti di fare. L'importante è che visto l 'ora tu corra in posti tranquilli. ?? - JoKakamuKazz : RT @AlfioKrancic: Com'è che in passato i vairus ai primi caldi scomparivano ed ora dopo due anni ancora quello del Covid sopravvive e si m… -