Prelemi, un sabato tra gli affetti: ecco con chi lo hanno trascorso (Foto) (Di domenica 26 giugno 2022) Prelemi, sabato sera in famiglia per i due ex gieffini che hanno riabbracciato la nipotina Sophie Dopo aver trascorso venerdì sera al lavoro in Puglia per una serata evento con “Prima donna collection”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritagliati uno spazio tutto per loro da trascorrere in famiglia. In questo caso con la famiglia di Pier. Infatti i Prelemi hanno trascorso la serata in compagnia della nipotina Sophie, figlia di Giulio Pretelli, fratello di Pier e Alessia Pellegrino. La piccola è stata battezzata proprio dai Prelemi. Era il 28 settembre 2021 quando il fratello di Pier ha annunciato la sua nascita: “Ore 06:57, sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 giugno 2022)sera in famiglia per i due ex gieffini cheriabbracciato la nipotina Sophie Dopo avervenerdì sera al lavoro in Puglia per una serata evento con “Prima donna collection”, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono ritagliati uno spazio tutto per loro da trascorrere in famiglia. In questo caso con la famiglia di Pier. Infatti ila serata in compagnia della nipotina Sophie, figlia di Giulio Pretelli, fratello di Pier e Alessia Pellegrino. La piccola è stata battezzata proprio dai. Era il 28 settembre 2021 quando il fratello di Pier ha annunciato la sua nascita: “Ore 06:57, sei arrivata tu. Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a ...

Pubblicità

361_magazine : Prelemi, sabato sera in famiglia per i due ex gieffini che hanno riabbracciato la piccola di casa Pretelli - BulloManuela : RT @Leonard29577026: Un 'Semplice' Sabato... dopo 18 mesi da quel 1° ??#BigFamilyPrelemi #PRELEMI ??? - Rosalbw1 : RT @farfallina_2021: Buon sabato ragazzi... serata bellissima ieri sera.. Giulia la regina e Pier il suo degno consorte ????????????????????????… - Antonio78651416 : #prelemi posso accettare che essendo sabato sera Giulia possa passare una, serata tra amici e non tromba amici più… - Linferno4 : #PRELEMI mi auguro che non esca con le tre sorelle dell'ave Maria perché ora capisco il papà di Manuel. Bisogna sem… -

Prelemi, un giorno perfetto in famiglia. Giulia: "Il mio sabato preferito" (VIDEO) 361 Magazine Prelemi, un sabato tra gli affetti: ecco con chi lo hanno trascorso (Foto) Prelemi, sabato sera in famiglia per i due ex gieffini del Grande Fratello Vip 5 che hanno riabbracciato la nipotina Sophie ... Prelemi, sabato sera in famiglia per i due ex gieffini del Grande Fratello Vip 5 che hanno riabbracciato la nipotina Sophie ...