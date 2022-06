Patrizia Cavalli | la sua poesia è il mio portafogli interiore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) Appena finii di leggere la raccolta di poesie Datura, uscito da Einaudi nel 2013, ne scrissi su questo blog e non posso dunque, per ricordare, riprendere quel volumetto che allora mi commosse. Però per portare a termine il mio piccolo gioco di oggi, da quello scrigno estrarrò alcune gioie a cui aggiungerò poesie selezionate da altre raccolte. Il mioo è un contenitore amato e familiare, fonte di consultazione giornaliera e compulsiva; mi capita spesso di aver paura di perderlo e la sua vista nella borsa mi è di consolazione. A volte è gonfio altre volte smunto, custode delle cose importanti, soldi, documenti d’identità, licenza di guida, carta di credito, carta sanitaria… ricordi antichi come quel centesimo ramato trovato un giorno sul marciapiede. Portafortuna, come la piumetta di ghiandaia che conservo in ...