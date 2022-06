Osimhen: “Infortunio al volto esperienza pre-morte. Non mangiavo e dormivo” (Di domenica 26 giugno 2022) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è ritornato sul terribile Infortunio al volto rimediato dopo lo scontro con Milan Skriniar Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 giugno 2022) Victor, attaccante del Napoli, è ritornato sul terribilealrimediato dopo lo scontro con Milan Skriniar

Pubblicità

NCN_it : #Osimhen: ''L'infortunio con l'Inter quasi un'esperienza pre-morte. Per giorni non sono riuscito a dormire, né a ma… - persemprecalcio : ???? #Osimhen ha raccontato il brutto infortunio subito durante il match contro l'Inter. L'attaccante del #Napoli sve… - PianetaMilan : #Osimhen: “Infortunio al volto esperienza pre-morte. Non mangiavo e dormivo” - CalcioWeb : #Osimhen racconta i momenti terribili dell'infortunio con #Skriniar, in occasione della partita contro l'Inter - Fantacalcio : Napoli, Osimhen confessa: 'Con Skriniar un infortunio pre-morte, non riuscivo a mangiare' -