MotoGP, quando la prossima gara: GP Gran Bretagna 2022. Programma, orari, tv, calendario 5-7 agosto (Di domenica 26 giugno 2022) Per i protagonisti del Motomondiale è il momento di scendere dalle moto, riponendo caschi e tute sugli scaffali, allo scopo di sostituirli con telo mare, ombrellone e costume da bagno. Infatti MotoGP, Moto2 e Moto3 si apprestano letteralmente ad andare in ferie. Le gare di Assen hanno posto fine alla prima metà della stagione, giunta alla canonica pausa estiva. Dopo 11 Gran Premi sparsi su quattro continenti nell’arco di tre mesi e mezzo, il Circus a due ruote si ferma e tira il fiato. Non è prevista alcuna gara nell’arco di tutto il mese di luglio, complice anche la cancellazione del GP di Finlandia che, per la verità, appariva piuttosto probabile già a inizio anno. Dunque ci saranno cinque weekend di riposo prima della ripresa, Programmata per inizio agosto. Si ripartirà da Silverstone, dove nel fine ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Per i protagonisti del Motomondiale è il momento di scendere dalle moto, riponendo caschi e tute sugli scaffali, allo scopo di sostituirli con telo mare, ombrellone e costume da bagno. Infatti, Moto2 e Moto3 si apprestano letteralmente ad andare in ferie. Le gare di Assen hanno posto fine alla prima metà della stagione, giunta alla canonica pausa estiva. Dopo 11Premi sparsi su quattro continenti nell’arco di tre mesi e mezzo, il Circus a due ruote si ferma e tira il fiato. Non è prevista alcunanell’arco di tutto il mese di luglio, complice anche la cancellazione del GP di Finlandia che, per la verità, appariva piuttosto probabile già a inizio anno. Dunque ci saranno cinque weekend di riposo prima della ripresa,ta per inizio. Si ripartirà da Silverstone, dove nel fine ...

