Julio Cesar: «Litigai con Mourinho per una maglia gialla, poi…» (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex portiere brasiliano Julio Cesar ha raccontato un curioso aneddoto con José Mourinho Julio Cesar, storico ex portiere dell’Inter, in occasione dell’evento “Campioni sotto le stelle” ha raccontato un particolare aneddoto sul suo rapporto con José Mourinho. L’ANEDDOTO – «Un giorno nello spogliatoio trovai un articolo con la foto di un portiere in maglia rossa. Spiegava che i colori forti mettono in difficoltà gli attaccanti. Non sapevo che lo avesse messo Mourinho. Ci stavamo giocando lo scudetto con la Roma e a Firenze sbagliai un’uscita. Il giorno dopo Maicon mi disse che avrei giocato la partita successiva con la maglietta gialla. Gli risposi che noi le usavamo solo per allenarci. Mourinho mi disse ‘Gioca ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) L’ex portiere brasilianoha raccontato un curioso aneddoto con José, storico ex portiere dell’Inter, in occasione dell’evento “Campioni sotto le stelle” ha raccontato un particolare aneddoto sul suo rapporto con José. L’ANEDDOTO – «Un giorno nello spogliatoio trovai un articolo con la foto di un portiere inrossa. Spiegava che i colori forti mettono in difficoltà gli attaccanti. Non sapevo che lo avesse messo. Ci stavamo giocando lo scudetto con la Roma e a Firenze sbagliai un’uscita. Il giorno dopo Maicon mi disse che avrei giocato la partita successiva con la maglietta. Gli risposi che noi le usavamo solo per allenarci.mi disse ‘Gioca ...

