I seggi dei ballottaggi delle amministrative sono chiusi

(Di domenica 26 giugno 2022) Si è votato in 65 comuni, tra cui 12 capoluoghi di provincia e uno di regione: alle 19 l'affluenza era del 29,44 per cento

È un clima di grande quello che accompagnerà, nel corso della notte, lo spoglio delle schede nei. Alla stretta finale, anche il destino amministrativoComuni di Sabaudia , in provincia di ...La sfida clou di Verona ha tenuto, con unorisultati migliori in tutta Italia (quanto a capoluoghi) con il 32,03 per centovotanti (il 12 giugno alla stessa ora erano stati il 37,49 per cento)...Ore 23: tutte le sezioni sono chiuse e inizierà fra poco il conto alla rovescia per stabilire chi sarà, per i prossimi cinque anni, il sindaco della città di Lucca tra Mario Pardini candidato del ...Alla chiusura dei seggi, la percentuale dei votanti si è fermata attorno al 38%, ma mancano ancora i dati definitivi di oltre metà dei seggi. Quindici giorni fa alla chiusura delle urne avevano votato ...