Giffoni for Kids, ultimi giorni per presentare startup dedicate ai ragazzi (Di domenica 26 giugno 2022) di Francesco Garibaldi Su 14.362 startup innovative operanti in Italia nel primo trimestre 2022, 1317 sono stanziate in Campania (e quindi il 9,17% del totale), secondo gli ultimissimi dati Mise e InfoCamere con Unioncamere (giugno 2022). E allora ben vengano tutte le iniziative volte a potenziare ancor più l'ecosistema regionale e nazionale di imprese innovative, una delle quali si avvicina alla chiusura (30 giugno 2022). Giffoni for Kids, programma di accelerazione dedicato alle startup che offrono soluzioni per i ragazzi, ha l'obiettivo di sostenere progetti ad alto impatto positivo per bambini e adolescenti, tra cui startup già costituite, ma anche idee di business nei settori della Comunicazione, energia, cibo e moda. La call, finanziata dalla Regione Campania con ...

Giffoni: prorogate al 30 giugno iscrizioni start up giovani Si allungano i tempi di iscrizione per le startup e gli spin off del mondo bambini e ragazzi a Giffoni. Visto il grande interesse riscosso, la call per partecipare a Giffoni For Kids (Gfk) è stata infatti prorogata fino al 30 giugno. GFK è il primo programma di accelerazione di startup, spin - off e giovani talenti che sviluppano prodotti e servizi rivolti al ...