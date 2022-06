Francesco e il suo sogno, volare: “Vi spiego come si diventa piloti di linea” (Di domenica 26 giugno 2022) come si diventa pilota di linea? Francesco Gennari lavora all’aeroporto di Bergamo e ha deciso di raccontare il percorso che ha intrapreso per realizzare il suo sogno: volare. come è nata la passione per il volo? Sin da quando ero bambino ho amato gli aerei, mi ricordo che all’età di 12 anni andavo in vacanza a Genova e mio zio mi portava sempre in aeroporto per vederli decollare . Mi ricordo che erano grandissimi ai miei occhi e un giorno dalla vetrata dell’aeroporto un pilota seduto in cabina di pilotaggio mi salutò. Fu il momento in cui decisi che da grande avrei fatto il pilota. Hai sempre avuto questa ambizione? Sono sincero, no ! Quando ero bambino mi sarebbe piaciuto davvero molto, ma non sapevo neanche da dove cominciare, anche solo a prendere informazioni. Del ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 giugno 2022)sipilota diGennari lavora all’aeroporto di Bergamo e ha deciso di raccontare il percorso che ha intrapreso per realizzare il suoè nata la passione per il volo? Sin da quando ero bambino ho amato gli aerei, mi ricordo che all’età di 12 anni andavo in vacanza a Genova e mio zio mi portava sempre in aeroporto per vederli decollare . Mi ricordo che erano grandissimi ai miei occhi e un giorno dalla vetrata dell’aeroporto un pilota seduto in cabina di pilotaggio mi salutò. Fu il momento in cui decisi che da grande avrei fatto il pilota. Hai sempre avuto questa ambizione? Sono sincero, no ! Quando ero bambino mi sarebbe piaciuto davvero molto, ma non sapevo neanche da dove cominciare, anche solo a prendere informazioni. Del ...

Pubblicità

BarlettaLiveIt : Plauso al dottor Francesco Alecci per il suo lavoro da Commissario Straordinario - GiovanniMario12 : @marcopiaiasj Per Papa Francesco,per noi,per me, Gesù faccia comprendere che 'vocazione'è impegno nel Suo ascolto c… - aljna91 : RT @cryticalfanclub: Francesco stasera a Gizzeria ha cantato in anteprima il suo prossimo singolo intitolato “Sarà che il vento fa male”?? #… - tropparobaraga : RT @cryticalfanclub: Francesco stasera a Gizzeria ha cantato in anteprima il suo prossimo singolo intitolato “Sarà che il vento fa male”?? #… - _se_re_01 : RT @cryticalfanclub: Francesco stasera a Gizzeria ha cantato in anteprima il suo prossimo singolo intitolato “Sarà che il vento fa male”?? #… -