Corte Suprema non lo vieta La propaganda dei media mainstream

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 26 giugno 2022) Non è vero che la sentenza delladegli Stati Uniti d’America vieti l’aborto negli USA. LaUSA non ha espresso giudizi sulla legittimità o meno dell’aborto. Ma ha ripristinato un principio: il diritto costituzionale di ogni singolo Stato federale USA, come accade... Segui su affaritaliani.it