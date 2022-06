Clizia Incorvaia contro le “energie negative” | Lo sfogo durissimo: cos’è successo? (Di domenica 26 giugno 2022) Clizia Incorvaia si è ritrovata a doversi sfogare duramente su Instagram a causa di alcuni commenti fin troppo aggressivi ad alcuni suoi post. Clizia Incorvaia è conosciuta per essere una ragazza molto solare, si mostra sempre sorridente per i suoi fan. E come non esserlo, con accanto gli amori più importanti della sua vita: il suo compagno di cui è follemente innamorata e il suo piccolo Gabriele, amore imbattuto della giovane mamma. L’ex gieffina da pochi mesi è diventata mamma ed è contentissima della sua esperienza. Già durante la gravidanza non vedeva l’ora che il piccolo Gabriele nascesse ad ha condiviso tutto con i suoi follower su Instagram. È diventata mamma per la prima volta da pochi mesi e non potrebbe essere più felice, però c’è qualcuno che negli ultimi tempi ha cercato di buttarle giù il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 giugno 2022)si è ritrovata a doversi sfogare duramente su Instagram a causa di alcuni commenti fin troppo aggressivi ad alcuni suoi post.è conosciuta per essere una ragazza molto solare, si mostra sempre sorridente per i suoi fan. E come non esserlo, con accanto gli amori più importanti della sua vita: il suo compagno di cui è follemente innamorata e il suo piccolo Gabriele, amore imbattuto della giovane mamma. L’ex gieffina da pochi mesi è diventata mamma ed è contentissima della sua esperienza. Già durante la gravidanza non vedeva l’ora che il piccolo Gabriele nascesse ad ha condiviso tutto con i suoi follower su Instagram. È diventata mamma per la prima volta da pochi mesi e non potrebbe essere più felice, però c’è qualcuno che negli ultimi tempi ha cercato di buttarle giù il ...

