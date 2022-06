Calciomercato Napoli | Ospina saluta | tocca a Meret?

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - cn1926it : #Gollini verso la #Fiorentina. Sfuma uno degli obiettivi del #Napoli? - infoitsport : Calciomercato Napoli, si complicano Deulofeu ed Ostigard - TUTTOJUVE_COM : Sky Sport - Per Koulibaly il Napoli vuole 30-40 milioni - djrenyx : RT @LeBombeDiVlad: ?? DALL'ARABIA SAUDITA- #Napoli, accordo tra #Ospina e l'#AlNassr ?? Il colombiano è pronto a firmare #LBDV #LeBombeDiV… -

L'attaccante delaggiunge: 'Ne ho passate tante: per molte notti non ho potuto dormire, non ci riuscivo, dal dolore mi era impossibile anche mangiare. Ma alla fine sono un leone e conosco il ...Juventus: i bianconeri non mollano Koulibaly, con ilche ha già fatto il prezzo per la cessione del difensore Kalidou Koulibaly è un obiettivo diper la Juventus, a ...Il centravanti nigeriano torna parlare dello scontro con Milan Skrinar a San Siro che gli procurò un trauma facciale e un lungo stop ...Molto interesse in questa sessione di calciomercato per Ounas, esterno del Napoli in uscita, che piace a Monza, Torino e Salernitana. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, oltre all ...