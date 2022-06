Calciomercato Milan – Rebic in bilico: tra voglia di riscatto e cessione (Di domenica 26 giugno 2022) Ante Rebic davanti ad un bivio: il croato potrebbe rimanere al Milan per riscattare una stagione deludente o essere ceduto per fare cassa Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 giugno 2022) Antedavanti ad un bivio: il croato potrebbe rimanere alper riscattare una stagione deludente o essere ceduto per fare cassa

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, per la difesa c'è l'idea #Acerbi della @OfficialSSLazio - DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - Corriere : Milan, chi è Ziyech: l’infanzia difficile, i litigi con Van Basten - sscalcionapoli1 : CdS – Tutti pazzi per Osimhen: ben 9 club interessati (anche il Milan), ma nessuno si avvicina ai 100mln… - LeBombeDiVlad : ???? #Milan, si prova ad accelerare per #DeKetelaere per la trequarti ?? Previsto un nuovo incontro tra le parti… -