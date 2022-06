Calciomercato Inter, ricca offerta per Vidal: la proposta dalla Turchia (Di domenica 26 giugno 2022) Spunta una nuova pretendente per il centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal. Dopo i corteggiamenti di Villarreal e Flamengo, è arrivata una nuova proposta per l’ex Juventus. Vidal, Inter, CalciomercatoPRONTA UN’offerta DEL GALATASARAY Secondo quanto riportato dall’emittente turca ADN Deportes sarebbe arrivata una ricca proposta del club turco disposto ad avvicinarsi alle cifre che percepisce all’Inter, intorno ai 6,5 milioni di euro a stagione. La proposta verrebbe facilitata dalla presenza di una clausola nel contratto del calciatore che prevede la buonuscita da parte dell’Inter in caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto, in scadenza nel ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 giugno 2022) Spunta una nuova pretendente per il centrocampista dell’, Arturo. Dopo i corteggiamenti di Villarreal e Flamengo, è arrivata una nuovaper l’ex Juventus.PRONTA UN’DEL GALATASARAY Secondo quanto riportato dall’emittente turca ADN Deportes sarebbe arrivata unadel club turco disposto ad avvicinarsi alle cifre che percepisce all’, intorno ai 6,5 milioni di euro a stagione. Laverrebbe facilitatapresenza di una clausola nel contratto del calciatore che prevede la buonuscita da parte dell’in caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto, in scadenza nel ...

