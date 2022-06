Brad Pitt, confessione la malattia: «Non riconosco i volti delle persone». Cos’è la prosopagnosia (Di domenica 26 giugno 2022) Brad Pitt sconvolge i suoi fan. Dopo aver dichiarato di sentirsi alla fine della sua carriera, facendo capire che il suo ritiro si avvicina, ecco un’altra notizia che lascia a bocca aperta. In un’intervista a GQ, l’attore hollywoodiano rivela di soffrire di una malattia che gli impedisce di riconoscere i volti delle persone: la prosopagnosia. La star del cinema ha dichiarato di soffrire di questa particolare «cecità facciale» non diagnosticata. Secondo Brad Pitt, a cui non è mai stata formalmente diagnosticata la prosopagnosia, che gli esperti descrivono come una condizione in cui «non è possibile riconoscere i volti delle persone», ha difficoltà a ricordare nuove ... Leggi su blog.libero (Di domenica 26 giugno 2022)sconvolge i suoi fan. Dopo aver dichiarato di sentirsi alla fine della sua carriera, facendo capire che il suo ritiro si avvicina, ecco un’altra notizia che lascia a bocca aperta. In un’intervista a GQ, l’attore hollywoodiano rivela di soffrire di unache gli impedisce di riconoscere i: la. La star del cinema ha dichiarato di soffrire di questa particolare «cecità facciale» non diagnosticata. Secondo, a cui non è mai stata formalmente diagnosticata la, che gli esperti descrivono come una condizione in cui «non è possibile riconoscere i», ha difficoltà a ricordare nuove ...

