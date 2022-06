Bambina di 11 mesi uccisa a Lione dalla maestra: la sconvolgente motivazione (Di domenica 26 giugno 2022) L’ha uccisa con l’acido perché “piangeva troppo”: così è morta una Bambina di appena 11 mesi di origini italiane, a Lione. Il delitto, secondo quanto riferisce oggi Il Corriere della Sera, si è consumato lo scorso mercoledì mattina. La piccola è stata condotta d’urgenza in ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare. La sua maestra, la 27enne Myriam J., è stata arrestata lo scorso venerdì con l’accusa di omicidio volontario. Per il suo avvocato difensore si è trattato di “un gesto di rabbia”. Bambina di 11 mesi uccisa dalla maestra d’asilo Secondo le prime ricostruzioni, la Bambina di 11 mesi sarebbe morta dopo che la maestra le avrebbe fatto ingerire una sostanza ... Leggi su chihaucciso (Di domenica 26 giugno 2022) L’hacon l’acido perché “piangeva troppo”: così è morta unadi appena 11di origini italiane, a. Il delitto, secondo quanto riferisce oggi Il Corriere della Sera, si è consumato lo scorso mercoledì mattina. La piccola è stata condotta d’urgenza in ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare. La sua, la 27enne Myriam J., è stata arrestata lo scorso venerdì con l’accusa di omicidio volontario. Per il suo avvocato difensore si è trattato di “un gesto di rabbia”.di 11d’asilo Secondo le prime ricostruzioni, ladi 11sarebbe morta dopo che lale avrebbe fatto ingerire una sostanza ...

