Ballottaggi: a Lucca la battaglia è tra Raspini e Pardini (Di domenica 26 giugno 2022) - Nel capoluogo toscano classica sfida tra i candidati di centrosinistra e di centrodestra. Dati e analisi dei risultati nello Speciale del TgLa7 con Enrico Mentana e i nostri inviati Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 giugno 2022) - Nel capoluogo toscano classica sfida tra i candidati di centrosinistra e di centrodestra. Dati e analisi dei risultati nello Speciale del TgLa7 con Enrico Mentana e i nostri inviati

Pubblicità

you_trend : ?? #Ballottaggi, affluenza ore 12 a #Lucca: 15,1% (14,6% al 1° turno) #MaratonaYouTrend - elio_vito : Domenica ci sono i ballottaggi, non avevo mai invitato a votare per un candidato del centrosinistra, questa volta l… - EnricoLetta : Stasera a #Carrara e #Lucca per #ArrighiSindaca e #RaspiniSindaco. Le ultime tappe della campagna… - infoitinterno : Lucca e Carrara ai ballottaggi. Oggi si eleggono i nuovi sindaci - infoitinterno : Lucca e Carrara, le super sfide dei ballottaggi: test per Pd e centrodestra -