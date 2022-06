'Anche noi a torso nudo?', leader G7 scherzano su muscoli Putin (Di domenica 26 giugno 2022) L'immagine da duro di Vladimir Putin fa sorridere i leader del G7 che hanno dato vita a un siparietto sul fisico atletico, o presunto tale, del presidente russo, forse memori delle numerose volte in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) L'immagine da duro di Vladimirfa sorridere idel G7 che hanno dato vita a un siparietto sul fisico atletico, o presunto tale, del presidente russo, forse memori delle numerose volte in ...

pfmajorino : Sempre sull'#aborto bisogna avere il coraggio di parlare anche di quel che accade da noi. Dove la #194 è colpita… - martaottaviani : @Sofiajeanne @Mara_Morini @MassimGiannini Che ti avevo detto? Con la giustificazione del pluralismo fanno passare a… - teatrolafenice : La seconda recita del 'Grimes' di britten sta per cominciare. Con noi anche i ragazzi degli 'Amici della Fenice'. B… - lirafinancial : Introduzione al token di criptovaluta LIRA. Cosa, come e dove acquistare. Scopri con noi questa nuova coin, LIRA e… - Nikyuao : RT @errico_erika: Il nuovo ordine mondiale sta tirando le cuoia e dobbiamo dire grazie anche allo Zar. Facciamoci trovare pronti per il cam… -