VIDEO | MERCATO NAPOLI, OTTIME NOTIZIE IN ARRIVO! (Di sabato 25 giugno 2022) In un’estate con tanti possibili addii dolorosi (dal già certo Insigne al probabile Mertens, fino a quello ipotetico per Koulibaly e Fabian Ruiz) il NAPOLI dovrà ripartire dalle sue certezze. Una di queste è certamente Victor Osimhen, che la scorsa stagione ha trascinato la squadra a suon di gol e anche quest’anno potrà nuovamente far gioire i tifosi azzurri, sperando magari in un’annata priva di infortuni. Da tempo De Laurentiis ha stabilito che non tratterà il nigeriano per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, smorzando almeno parzialmente gli entusiasmi di chi avrebbe voluto assicurarselo. Una delle squadre più interessate al nigeriano è sempre stato il Newcastle. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club inglese sarebbe anche disposto a riprovarci (dopo i tentativi invernali), ma sarebbe lo stesso Osimhen non prendere in considerazione l’offerta. Questo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 giugno 2022) In un’estate con tanti possibili addii dolorosi (dal già certo Insigne al probabile Mertens, fino a quello ipotetico per Koulibaly e Fabian Ruiz) ildovrà ripartire dalle sue certezze. Una di queste è certamente Victor Osimhen, che la scorsa stagione ha trascinato la squadra a suon di gol e anche quest’anno potrà nuovamente far gioire i tifosi azzurri, sperando magari in un’annata priva di infortuni. Da tempo De Laurentiis ha stabilito che non tratterà il nigeriano per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, smorzando almeno parzialmente gli entusiasmi di chi avrebbe voluto assicurarselo. Una delle squadre più interessate al nigeriano è sempre stato il Newcastle. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club inglese sarebbe anche disposto a riprovarci (dopo i tentativi invernali), ma sarebbe lo stesso Osimhen non prendere in considerazione l’offerta. Questo ...

