Un posto al sole, trama 27 giugno 2022: Susanna in crisi

Niko e Susanna torneranno ad animare le vicende di Un posto al sole e per loro arriverà una novità del tutto inattesa che potrebbe minare nuovamente il loro rapporto. Intanto, la trama di lunedì 27 giugno 2022 rivela che Roberto proverà a riavvicinarsi a Marina e le rivolgerà un'appassionata dichiarazione d'amore. La Giordano, di recente, è tornata a Napoli dopo una breve trasferta a Londra dalla sua famiglia soprattutto per dimenticare le sue delusioni sentimentali legate proprio alla sua storia con Ferri. Marina, in particolare, dopo aver appreso che Lara aspetta un figlio dall'imprenditore, si è ripromessa si mantenere le distanze tra lei e Roberto, soprattutto dopo aver anche scoperto che la sua rivale è andata a vivere a Palazzo Palladini. La dichiarazione d'amore dell'uomo ...

