Ultime Notizie – Rifiuti Roma, la soluzione di Grillo: “Combustione senza fiamma” (Di sabato 25 giugno 2022) “Ecco la tecnologia italiana di Combustione ‘senza fiamma’ per il trattamento di Rifiuti industriali particolarmente ‘tosti’. La soluzione migliore per Roma!”. Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, postando un suo testo esplicativo della tecnologia. “L’economia circolare che avanza recupera materiali utili, innanzitutto – spiega – . Ma rimangono dei residui, e poi residui dei residui, da cui non si può tirare fuori più nulla di utile. I residui sono destinati alla discarica a terra. La tecnologia ‘senza fiamma’ può chiudere i cicli di recupero, con operazioni a bassissimo impatto ambientale, e limitata come quantità a ciò che serve per non dover continuare a creare discariche”, assicura. “La ‘senza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) “Ecco la tecnologia italiana di’ per il trattamento diindustriali particolarmente ‘tosti’. Lamigliore per!”. Lo scrive su Twitter Beppe, postando un suo testo esplicativo della tecnologia. “L’economia circolare che avanza recupera materiali utili, innanzitutto – spiega – . Ma rimangono dei residui, e poi residui dei residui, da cui non si può tirare fuori più nulla di utile. I residui sono destinati alla discarica a terra. La tecnologia ‘’ può chiudere i cicli di recupero, con operazioni a bassissimo impatto ambientale, e limitata come quantità a ciò che serve per non dover continuare a creare discariche”, assicura. “La ‘...

