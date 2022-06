UFFICIALE- Montero è il nuovo allenatore della Juventus U19

(Di sabato 25 giugno 2022) Paoloè stato scelto comeU19. L’uruguaiano prende il posto di Andrea Bonatti, tecnicoPrimavera delle ultime 2 stagioni. Per il nativo di Montevideo si tratta di un ritorno a Torino, avendo vestito la maglia bianconera per 9 stagioni. La sceltaVecchia Signora ricade dunque su una personalità esperta e, soprattutto, dotata del DNA juventino. A lui il compito di trasmettere ai giovani i valori del club e ripartire dopo una stagione contrassegnata da un quinto posto in Campionato e dalla semifinale di Youth League.ha anche occasione di riabbracciare e lavorare insieme a Gianluca Pessotto, direttore sportivoPrimavera, suo grande amico. Andiamo a conoscere meglio la ...

Un'idea divenuta realtà in poco più di 72 ore. È bastato, infatti, molto poco per convincere Paolo Montero, d'altronde l'ex difensore bianconero aveva ...Juventus, ufficiale il grande ritorno: "Era un galeotto mancato". Novità importante per il club bianconero in piena bagarre di mercato ...