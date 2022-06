Spari in locale gay a Oslo: 2 morti e diversi feriti. “Atto terroristico di matrice islamista estrema” (Di sabato 25 giugno 2022) C'è stato un "attacco terroristico di matrice islamista estrema" e c'è "una situazione terroristica irrisolta". Pertanto il livello di minaccia aumenta da moderato a straordinario e la Norvegia considera la sparatoria a Oslo di questa notte "un Atto terroristico di matrice islamista estrema". Lo dice Roger Berg capo della polizia norvegese, assistente capo del Servizio di sicurezza della polizia (PST) secondomla tv norvegese. PST eleva l'allarme da minaccia terroristica ordinaria a quella straordinaria che sale quindi dal livello 3 al livello 5, che è il livello più alto.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 giugno 2022) C'è stato un "attaccodi" e c'è "una situazione terroristica irrisolta". Pertanto il livello di minaccia aumenta da moderato a straordinario e la Norvegia considera la sparatoria adi questa notte "undi". Lo dice Roger Berg capo della polizia norvegese, assistente capo del Servizio di sicurezza della polizia (PST) secondomla tv norvegese. PST eleva l'allarme da minaccia terroristica ordinaria a quella straordinaria che sale quindi dal livello 3 al livello 5, che è il livello più alto.video width="746" height="420" ...

