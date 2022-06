Sassuolo, Scamacca piace al West Ham: inglesi non spaventati dal prezzo (Di sabato 25 giugno 2022) Gianluca Scamacca è l’indiziato numero uno per lasciare il Sassuolo: non solo il Psg ma anche il West Ham avrebbe chiesto informazioni Gianluca Scamacca è l’indiziato numero uno per lasciare il Sassuolo: non solo il Psg ma anche il West Ham avrebbe chiesto informazioni. Gli inglesi non sarebbero spaventati dalle richieste di 45 milioni dei neroverdi anche se al momento non hanno formulato nessuna offerta concreta. Attenzione comunque ai parigini che in caso di affondo potrebbero assicurarsi il gioiellino neroverde. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Gianlucaè l’indiziato numero uno per lasciare il: non solo il Psg ma anche ilHam avrebbe chiesto informazioni Gianlucaè l’indiziato numero uno per lasciare il: non solo il Psg ma anche ilHam avrebbe chiesto informazioni. Glinon sarebberodalle richieste di 45 milioni dei neroverdi anche se al momento non hanno formulato nessuna offerta concreta. Attenzione comunque ai parigini che in caso di affondo potrebbero assicurarsi il gioiellino neroverde. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

