(Di sabato 25 giugno 2022) E' statoildi 9di Mestreieri in una zona di boschi e pascoli sopra Tambre (Belluno), tra di Pian delle Laste a Col Indes. E' stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo. Il piccolo è in buone condizioni fisiche ed è già fra le braccia dei genitori. A notarlo è stato uno dei tanti volontari che perlustravano la zona della scomparsa, che lo ha indicato all'equipaggio dell'elicottero che stava perlustrando l'area.

Pubblicità

GigioSweet17 : RT @chilhavistorai3: +++E' stato ritrovato il bambino di 9 anni di #Mestre scomparso ieri in una zona di boschi e pascoli sopra #Tambre (#B… - Emergenza_Ita : RT @SkyTG24: Ritrovato il bambino di 9 anni scomparso nel Bellunese - millenoveotto2 : RT @chilhavistorai3: +++E' stato ritrovato il bambino di 9 anni di #Mestre scomparso ieri in una zona di boschi e pascoli sopra #Tambre (#B… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ritrovato il bambino di 9 anni scomparso nel Bellunese - a42nno : RT @SkyTG24: Ritrovato il bambino di 9 anni scomparso nel Bellunese -

Sono state ore d'ansia nel Bellunese per la scomparsa di undi 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell'Alpago. Ricerche ...Momenti di apprensione questa sera a Monreale per unche aveva fatto perdere le proprie tracce per alcune ore. Iloerò è statograzie al lavoro dei Carabinieri e dei volontari di protezione civile che si sono messi subito alla ricerca del piccolo. Il piccolo sta bene anche se è spaventato.Belluno, 25 giugno 2022 - C'è un lieto fine nel Bellunese: è stato ritrovato il bambino scomparso ieri durante un'escursione in una zona sopra Tambre, tra Pian delle Laste e Col Indes. Dopo una notte ...Il piccolo Francesco, il bambino di Mestre che si era perso nei boschi mentre era in escursione con il papà, è stato ritrovato.