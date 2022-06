Rassegna “Sopra le righe”, martedì serata d’eccezione con la giornalista del TG1 Emma D’Aquino (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’appuntamento con Emma D’Aquino è fissato alle ore 19,00 di martedì 28 giugno presso “La Fagianella” ove nell’incantevole parco verde ad accogliere la giornalista del Tg1 ci sarà il presidente della struttura Rocco Carbone, gli organizzatori e la fresca introduzione musicale del Capriello Jazz Quartett, un gruppo di giovanissimi emergenti musicisti sanniti composto da Giuseppe Capriello al Sax, Paola Bonajuto Voce, Andrea Marcocci alla Chitarra e Mattia Iorillo alla Batteria. L’invito ad accogliere nella città di Benevento, una delle più popolari firme del giornalismo televisivo, coincide con la presentazione del libro “Ancora un giro di chiave” – Nino Marano una vita tra le sbarre – scritto dalla stessa D’Aquino. L’evento è inserito nel cartellone della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’appuntamento conè fissato alle ore 19,00 di28 giugno presso “La Fagianella” ove nell’incantevole parco verde ad accogliere ladel Tg1 ci sarà il presidente della struttura Rocco Carbone, gli organizzatori e la fresca introduzione musicale del Capriello Jazz Quartett, un gruppo di giovanissimi emergenti musicisti sanniti composto da Giuseppe Capriello al Sax, Paola Bonajuto Voce, Andrea Marcocci alla Chitarra e Mattia Iorillo alla Batteria. L’invito ad accogliere nella città di Benevento, una delle più popolari firme del giornalismo televisivo, coincide con la presentazione del libro “Ancora un giro di chiave” – Nino Marano una vita tra le sbarre – scritto dalla stessa. L’evento è inserito nel cartellone della ...

