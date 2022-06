MotoGP di Assen, Vinales: “Passo gara buono, ma domani non sarà facile” (Di sabato 25 giugno 2022) Maverick Vinales, pilota Aprilia, al termine delle qualifiche del Gp di Assen ha dichiarato: “Il nostro Passo gara è buono e ci sono le possibilità per una gara divertente. Dobbiamo ancora lavorare sulla qualifica, perchè quando mettiamo gomma nuova non riesco ad essere altrettanto incisivo, ma ci sono i margini per recuperare e sarà fondamentale la decisione nei sorpassi per non perdere troppo tempo. Mi aspetto una gara non facile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Maverick, pilota Aprilia, al termine delle qualifiche del Gp diha dichiarato: “Il nostroe ci sono le possibilità per unadivertente. Dobbiamo ancora lavorare sulla qualifica, perchè quando mettiamo gomma nuova non riesco ad essere altrettanto incisivo, ma ci sono i margini per recuperare efondamentale la decisione nei sorpassi per non perdere troppo tempo. Mi aspetto unanon”. SportFace.

Pubblicità

corsedimoto : VIDEO MOTOGP -Le highlights della qualifica: è spuntata prepotente la Ducati di Pecco Bagnaia. Ma l’incubo Fabio Qu… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: MotoGp, qualifiche Gp d’Olanda: Bagnaia conquista la pole (con record) ad Assen - sportface2016 : #MotoGP di Assen, #Vinales: 'Passo gara buono, ma domani non sarà facile' - motosprint : #Bastianini: 'Sto vivendo uno dei weekend più duri da quando sono in #MotoGP' - sportli26181512 : MotoGP, GP Olanda. Quartararo 2° nelle qualifiche: 'Anche Bagnaia in corsa per il titolo': Fabio Quartararo torna s… -