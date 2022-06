Milan, Gabbia verso la Sampdoria (Di sabato 25 giugno 2022) Matteo Gabbia e la Sampdoria, una trattativa che può andare in porto nelle prossime settimane. Il Milan scioglierà le riserve... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Matteoe la, una trattativa che può andare in porto nelle prossime settimane. Ilscioglierà le riserve...

Pubblicità

sportli26181512 : Milan, Gabbia verso la Sampdoria: Matteo Gabbia e la Sampdoria, una trattativa che può andare in porto nelle prossi… - carmi_ne : @_PM_3 calma, nessuno si è dimenticato dì Kjær, piuttosto ci si ricorda che la stagione sarà intensa, compressa, il… - amoflorenzi : @DanielsH796 @NandoPiscopo1 @furgeTX -Zieych ha dato ok totale al Milan ( lukaku gli ha consigliato la città sono g… - AMinghetti : RT @amoflorenzi: Caldara perde quota per la Samp, piace molto gabbia ma il Milan non da l’ok per ora Di marzio - amoflorenzi : Caldara perde quota per la Samp, piace molto gabbia ma il Milan non da l’ok per ora Di marzio -