L'arcivescovo di Milano prega per la pioggia: "Il nostro stile di vita non fa caso allo sperpero di risorse naturali"

L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha intrapreso quello che lui stesso ha definito un "pellegrinaggio in tempo di siccità". Un momento di preghiera collettiva in alcuni comuni agricoli duramente colpiti dalla grave crisi idrica che sta mettendo in ginocchio soprattutto l'agricoltura. Nelle immagini la prima delle tre tappe previste, quella a Trezzano sul Naviglio.

