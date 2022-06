Formazione docenti sul digitale, l’annuncio di Bianchi: “Dobbiamo riaddestrare 650 mila insegnanti in 5 anni” (Di sabato 25 giugno 2022) In Italia, in 4-5 anni, Dobbiamo riaddrestare 650mila insegnanti per andare incontro ad insegnamento adeguato al futuro digitale e all'inteconnessione globale che si è ormai prospettato". Lo ha detto il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi, oggi a Venezia, bel corso del convegno' Ethics and Artificial Intelligence Confirmation' promosso dall'Aspen. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 giugno 2022) In Italia, in 4-5riaddrestare 650per andare incontro ad insegnamento adeguato al futuroe all'inteconnessione globale che si è ormai prospettato". Lo ha detto il ministro all'Istruzione Patrizio, oggi a Venezia, bel corso del convegno' Ethics and Artificial Intelligence Confirmation' promosso dall'Aspen. L'articolo .

