Firenze, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato, aveva un coltello (Di sabato 25 giugno 2022) Polizia A Firenze, la Polizia ha arrestato in piazza Ghiberti un fiorentino di 40 anni che, nonostante il divieto imposto nei suoi confronti dal giudice di avvicinarsi all'ex compagna , si era ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) Polizia A, la Polizia hain piazza Ghiberti un fiorentino di 40 anni che, nonostante ilimposto nei suoi confronti dal giudice di avvicinarsi all'ex compagna , si era ...

