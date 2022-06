Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Il Campionato Italiano va sempre onorato, comprendo poco chi non c’è” (Di sabato 25 giugno 2022) Domani, domenica 26 giugno, le strade pugliesi faranno da sfondo alla prova in linea Elite dei Campionati Italiani 2022 di Ciclismo su strada. Sarà ai nastri di partenza di Marina di Ginosa anche lo “Squalo” Vincenzo Nibali, pronto a dare spettacolo nei 237 km che epilogheranno ad Alberobello. Il siciliano ha confidato le sensazioni della vigilia nell’intervista raccolta dalla Gazzetta dello Sport: “Non ho grandi velleità, la condizione è un’incognita. Dopo il Giro ho fatto un periodo di scarico a casa, ho ripreso ad allenarmi da una decina di giorni e in pratica qui inizio la seconda parte della mia stagione. Dopo andrò in altura, ma non so ancora bene che gare farò prima della Vuelta”. “Il Tricolore va onorato sempre e non capisco chi lo snobba – prosegue – comprendo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Domani, domenica 26 giugno, le strade pugliesi faranno da sfondo alla prova in linea Elite dei Campionati Italiani 2022 disu strada. Sarà ai nastri di partenza di Marina di Ginosa anche lo “Squalo”, pronto a dare spettacolo nei 237 km che epilogheranno ad Alberobello. Il siciliano ha confidato le sensazioni della vigilia nell’intervista raccolta dalla Gazzetta dello Sport: “Non ho grandi velleità, la condizione è un’incognita. Dopo il Giro ho fatto un periodo di scarico a casa, ho ripreso ad allenarmi da una decina di giorni e in pratica qui inizio la seconda parte della mia stagione. Dopo andrò in altura, ma non so ancora bene che gare farò prima della Vuelta”. “Il Tricolore vae non capisco chi lo snobba – prosegue –...

