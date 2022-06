'Chi dovrebbe lamentarsi sono gli operai che guadagnano mille euro al mese': così il capo della Uefa commenta le proteste dei calciatori (Di sabato 25 giugno 2022) 'sono consapevole che si gioca troppo " spiega Ceferin alla Gazzetta dello Sport " ma la realtà è che nessuno vuole rinunciare a qualcosa… i club hanno bisogno di più partite per pagare stipendi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) 'consapevole che si gioca troppo " spiega Ceferin alla Gazzetta dello Sport " ma la realtà è che nessuno vuole rinunciare a qualcosa… i club hanno bisogno di più partite per pagare stipendi e ...

Pubblicità

fattoquotidiano : “Chi dovrebbe lamentarsi sono gli operai che guadagnano mille euro al mese”: così il capo della Uefa commenta le pr… - matteograndi : @LucaVisma84 @MCaronni Brucia eh!? Prova col Maalox, fa miracoli. PS Chelsea. Non City. Chelsea. E se dal Chelsea… - CottarelliCPI : Col DL36, da convertire entro il 2/6, il fisco riceverà informazioni su 7 miliardi di pagamenti POS. Non si saprà c… - basilucano : @yasa_yaya @CardaniLaura @CCiliberto80 Twitter è un social di scambio di opinioni e confronto, non è un blog person… - Daviderel4 : RT @FurioGarbagnati: È vero che chi governa non dovrebbe mai indulgere al pessimismo ma,mentre le grandi banche internazionali parlano aper… -