C’è una questione settentrionale con il golden power (Di sabato 25 giugno 2022) In Italia c’è una questione settentrionale che riguarda gli investimenti stranieri in settori strategici. Non è un caso che l’ipotesi di indennizzi in favore dei proprietari delle aziende su cui scattano veti o prescrizioni che inducono a rinunciare a un operazione notificata ai sensi della normativa sui poteri speciali fosse arrivata da Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e numero due della Lega, espressione nel Carroccio delle istanze più “nordiste”. In quasi 18 mesi da presidente del Consiglio, Mario Draghi ha esercitato i poteri speciali per fermare sei operazioni, cinque riguardavano investimenti dalla Cina e uno un’operazione dalla Russia. Questo, il più recente, coinvolgeva l’azienda friulana Faber Industrie Spa: Palazzo Chigi ha bloccato l’acquisizione del 99,41% delle quote da parte di una sussidiaria del colosso nucleare ... Leggi su formiche (Di sabato 25 giugno 2022) In Italia c’è unache riguarda gli investimenti stranieri in settori strategici. Non è un caso che l’ipotesi di indennizzi in favore dei proprietari delle aziende su cui scattano veti o prescrizioni che inducono a rinunciare a un operazione notificata ai sensi della normativa sui poteri speciali fosse arrivata da Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico e numero due della Lega, espressione nel Carroccio delle istanze più “nordiste”. In quasi 18 mesi da presidente del Consiglio, Mario Draghi ha esercitato i poteri speciali per fermare sei operazioni, cinque riguardavano investimenti dalla Cina e uno un’operazione dalla Russia. Questo, il più recente, coinvolgeva l’azienda friulana Faber Industrie Spa: Palazzo Chigi ha bloccato l’acquisizione del 99,41% delle quote da parte di una sussidiaria del colosso nucleare ...

Pubblicità

Pontifex_it : C’è bisogno di una misericordia infinita come quella del #SacroCuore di Cristo per rimediare a tanto male e tanta s… - IlContiAndrea : #Elodie “Nella Meloni vedo una donna molto arrabbiata (…) I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere… - GiovaQuez : UE e Nato come Hitler per Lavrov: 'Quando iniziò la Seconda guerra mondiale, Hitler radunò i Paesi europei contro l… - marcoiorio951 : RT @CBlengio: Cosa c'entra la sorveglianza di massa con la Sentenza della Corte Suprema sull'aborto? Date una letta e non dite mai più 'no… - LucaPicotti : RT @formichenews: C’è una questione settentrionale con il golden power Tutti e sei i casi in cui il governo ha bloccato operazioni riguard… -

Roe v Wade , 50 anni di battaglie ma il suo papà era repubblicano Per capire cosa è successo all'America in questo mezzo secolo non c'è niente di meglio che andare a leggere la storia di Roe contro Wade, il caso di una ragazza texana anonima (Norma McCorvey, con lo ... L'Unione Europea, l'Ucraina, la pace. Senz'obbligo, per dovere La sua forza è quella di sterilizzare le conflittualità, con questo scopo è sorta alla fine di una delle peggiori tragedie dell'umanità. Oggi però deve fare i conti con uno scontro aperto, in cui ha ... Orizzonte Scuola Per capire cosa è successo all'America in questo mezzo secolo non c'è niente di meglio che andare a leggere la storia di Roe contro Wade, il caso diragazza texana anonima (Norma McCorvey, con lo ...La sua forza è quella di sterilizzare le conflittualità, con questo scopo è sorta alla fine didelle peggiori tragedie dell'umanità. Oggi però deve fare i conti con uno scontro aperto, in cui ha ... Pensione minima e pensione di vecchiaia, che differenza c’è