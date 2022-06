Basket, Pozzecco: “Una giornata speciale, bellissima l’accoglienza del pubblico di Trieste” (Di sabato 25 giugno 2022) Nonostante la pesante sconfitta subita contro la Slovenia, Gianmarco Pozzecco rimane fiducioso per il futuro e racconta le sue emozioni da esordiente sulla panchina della Nazionale: “È stata una giornata particolare per me, ho vissuto una settimana estremamente lunga e faticosa, un terremoto di emozioni mi hanno portato all’apice stasera: quando sono entrato in campo ero visibilmente emozionato”. Sulla grande atmosfera di tifo a Trieste poi aggiunge: “l’accoglienza del pubblico di Trieste, italiano e penso di poter dire anche sloveno, è stato qualcosa di indimenticabile: non penso di meritarmelo ma mi capita, e quando mi capita sono felice e ringrazio. Ringrazio tutti per questa meravigliosa accoglienza”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Nonostante la pesante sconfitta subita contro la Slovenia, Gianmarcorimane fiducioso per il futuro e racconta le sue emozioni da esordiente sulla panchina della Nazionale: “È stata unaparticolare per me, ho vissuto una settimana estremamente lunga e faticosa, un terremoto di emozioni mi hanno portato all’apice stasera: quando sono entrato in campo ero visibilmente emozionato”. Sulla grande atmosfera di tifo apoi aggiunge: “deldi, italiano e penso di poter dire anche sloveno, è stato qualcosa di indimenticabile: non penso di meritarmelo ma mi capita, e quando mi capita sono felice e ringrazio. Ringrazio tutti per questa meravigliosa accoglienza”. SportFace.

