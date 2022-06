Barcellona su Koundé: Lenglet per il Tottenham di Conte (Di sabato 25 giugno 2022) Da un difensore francese a un altro. Sport scrive che il Barcellona può battere il Chelsea nella corsa a Jules Koundé del Siviglia.... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Da un difensore francese a un altro. Sport scrive che ilpuò battere il Chelsea nella corsa a Julesdel Siviglia....

cn1926it : Il #Barcellona rivoluziona il fortino, ma #Koulibaly non è nei piani! Le ultime – ANSA - AConan_Doyle : Arrivano conferme dell'accelerazione Barcellona per Kounde - Vincenzo140893 : RT @juvinsight: Il #Barcellona per Jules #Koundé è pronto ad offrire 10/15 milioni per l'onere del prestito del difensore del #Siviglia. - juvinsight : Il #Barcellona per Jules #Koundé è pronto ad offrire 10/15 milioni per l'onere del prestito del difensore del… - RicManItalia : @VlnN94 @GianlucaGregor4 Tra un anno si libera a zero, al Barcellona prendono Koundé, al Chelsea De Ligt, non vedo… -

Barcellona su Koundé: Lenglet per il Tottenham di Conte

Commenta per primo Da un difensore francese a un altro. Sport scrive che il Barcellona può battere il Chelsea nella corsa a Jules Koundé del Siviglia. In uscita dal club catalano c'è Clement Lenglet, nel mirino del Tottenham allenato da Conte secondo ESPN.

Il Barcellona verso la cessione di Lenglet, c'è il Tottenham

Clément Lenglet è fra i calciatori in uscita dal Barcellona. La presenza di Araújo, Piqué, Eric Garcia, i possibili arrivi di Christensen e Koundé, escluderebbero dalla formazione titolare il centrale difensivo di origini francesi.