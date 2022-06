Aborto | le star dello sport americano contro la Corte Suprema | ' Una scelta crudele'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Le celebrities americane prendono posizione contro la sentenza della Corte Suprema che ha annullato il diritto all'… - Cristina1975g : @a_lambardi @lameduck1960 Su quello ti do ragione perché io ho avuto un aborto spontaneo tanti anni fa ero all8va s… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le celebrities americane prendono posizione contro la sentenza della Corte Suprema che ha annullato i… - stranifattinews : Usa, la Corte suprema abolisce l’aborto, Biden: “Tragico errore”. Proteste nelle città e le star si schieran... - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Le celebrities americane prendono posizione contro la sentenza della Corte Suprema che ha annull… -

...Corte Suprema di privare delle protezioni costituzionali le donne che vogliono ricorrere all'... Ladei Los Angeles Lakers LeBron James ha twittato che la sentenza riguardava 'potere e ...Il Missouri ha rivendicato di essere il primo Stato ad aver vietato l'dopo la sentenza, seguito proprio dal LoneState , il cui procuratore generale Ken Paxton ha annunciato che le ...Non solo l'aborto e le armi. Con una Corte suprema dominata da una maggioranza di sei giudici conservatori - di cui tre nominati da Donald Trump - sono a rischio altri diritti e valori ...Per il momento non viene segnalato alcun incidente. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha firmato oggi una nuova legge tesa a rafforzare il diritto all’aborto nello Stato, a seguito della ...