Wimbledon 2022, il sorteggio delle italiane: Camila Giorgi ha buone chance, sfortunata Jasmine Paolini (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è conclusa la cerimonia del sorteggio per quel che riguarda il tabellone femminile del torneo di Wimbledon 2022. E il terzo Slam dell’anno è pronto a prendere le mosse con prospettive di vario genere per quanto riguarda le cinque giocatrici italiane in tabellone principale. Una cosa è certa: almeno una la vedremo al secondo turno. Questo perché la voce e la mano di Gerry Armstrong hanno fatto sì che Martina Trevisan, di scena come testa di serie numero 22, incontrasse Elisabetta Cocciaretto, che sui prati dei Championships è all’esordio assoluto, almeno a livello professionistico (vi ha disputato il torneo junior in passato). Chiunque vinca ha delle possibilità al secondo turno, contro la veterana rumena Irina-Camelia Begu o la georgiana Ekaterine Gorgodze. Poi tutto dipende, dal terzo turno, dalle ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Si è conclusa la cerimonia delper quel che riguarda il tabellone femminile del torneo di. E il terzo Slam dell’anno è pronto a prendere le mosse con prospettive di vario genere per quanto riguarda le cinque giocatriciin tabellone principale. Una cosa è certa: almeno una la vedremo al secondo turno. Questo perché la voce e la mano di Gerry Armstrong hanno fatto sì che Martina Trevisan, di scena come testa di serie numero 22, incontrasse Elisabetta Cocciaretto, che sui prati dei Championships è all’esordio assoluto, almeno a livello professionistico (vi ha disputato il torneo junior in passato). Chiunque vinca hapossibilità al secondo turno, contro la veterana rumena Irina-Camelia Begu o la georgiana Ekaterine Gorgodze. Poi tutto dipende, dal terzo turno, dalle ...

