Usa, Corte Suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto: «Non è garantito dalla Costituzione». Pelosi: «Decisione crudele e scandalosa» (Di venerdì 24 giugno 2022) La Corte Suprema Usa ha abolito la storica sentenza Roe vs Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Usa. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 giugno 2022) LaUsa ha abolito la storicaRoe vs Wade con cui nel 1973 la stessaaveva legalizzato l'negli Usa. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le...

Pubblicità

Corriere : Anche a New York si potrà girare armati: la Corte suprema boccia le limitazioni in vigore da 100 anni - Agenzia_Ansa : Stati Uniti: la Corte suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto. Revocata la Roe v. Wade del 1973 che leg… - fanpage : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di revocare il diritto costituzionale di abortire, cancellando la sent… - mestruogeppetto : RT @ProfCampagna: In una sola settimana, negli USA, la Corte Suprema ha abolito il divieto di girare armati a New York e ha cancellato il d… - alesi_enrico : RT @Adnkronos: Usa, Corte Suprema cancella sentenza diritto #aborto. -