"Ucraina e Moldavia nella Ue? Nessun problema. E' diverso per la Nato", Lavrov: "E' come Hitler" (Di venerdì 24 giugno 2022) "Adolf Hitler riunì gran parte dei Paesi europei per una guerra contro l'Unione Sovietica" dunque, "Mosca farà molta attenzione agli sviluppi". Affermazioni che l'agenzia si stampa ufficiale russa 'Tass', attribuisce al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov il quale, nell'ambito di una visita in Azerbaigian, avrebbe così commentato l'unione fra l'Ue e la Nato, che a suo giudizio starebbero lavorando per costruire una coalizione 'per combattere la Russia'. Lavorv: "Il Segretario Guterres (Onu), non dà la possibilità di indirizzare rapidamente il grano. E' deplorevole" Già stamane, intervistato da un'agenzia di stampa bielorussa, il ministro non aveva nascosto la sua preoccupazione dalla reazione, piuttosto lenta a suo giudizio, con la quale l'Onu tarda a commentare le proposte russe rispetto alle soluzioni proposte per far ...

matteorenzi : Sono contento per gli esiti del consiglio europeo sulla richiesta di Ucraina e Moldavia. Ma attenzione: se l’Unione… - Ettore_Rosato : Benvenute a #Ucraina e #Moldavia! Da oggi ufficialmente paesi candidati ad entrare nella Ue. Un passo giusto, nel momento giusto. - Corriere : «Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all’Ue per Ucraina e Moldavia. Un momento storico». Lo an… - ethrusco : Sì alla candidatura Ue per Ucraina e Moldavia fra gli applausi in piedi del Parlamento europeo. Per festeggiare cos… - GiovanniG1950 : RT @matteorenzi: Sono contento per gli esiti del consiglio europeo sulla richiesta di Ucraina e Moldavia. Ma attenzione: se l’Unione Europe… -