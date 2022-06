Tennis: Wimbledon, Berrettini dalla parte di Nadal, Sinner debutta con Wawrinka (Di venerdì 24 giugno 2022) Londra, 24 giu. - (Adnkronos) - Sestetto tricolore nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che scatterà lunedì sui prati dell'All England Club di Londra. Il Major British quest'anno non assegna punti validi per le classifiche ATP e WTA (come “ritorsione” per la decisione della Federazione britannica di non ammettere Tennisti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Giovedì si erano allenati insieme su mitico “Centre Court”, fatto più unico che raro nella storia del torneo: il sorteggio ha messo Berrettini e Nadal nella stessa parte del tabellone, quella bassa, per un possibile incrocio in semifinale. Matteo Berrettini, n.11 del ranking ed ottavo favorito del seeding, comincerà la sua avventura ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Londra, 24 giu. - (Adnkronos) - Sestetto tricolore nel tabellone principale di, terzo Slam del 2022, che scatterà lunedì sui prati dell'All England Club di Londra. Il Major British quest'anno non assegna punti validi per le classifiche ATP e WTA (come “ritorsione” per la decisione della Federazione britannica di non ammettereti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Giovedì si erano allenati insieme su mitico “Centre Court”, fatto più unico che raro nella storia del torneo: il sorteggio ha messonella stessadel tabellone, quella bassa, per un possibile incrocio in semifinale. Matteo, n.11 del ranking ed ottavo favorito del seeding, comincerà la sua avventura ...

