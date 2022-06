Star Wars: i titoli delle tracce della colonna sonora di Obi-Wan Kenobi (Di venerdì 24 giugno 2022) Star Wars. Si è conclusa la serie tv Obi-Wan Kenobi, diretta da Deborah Chow per Disney+ e Lucasfilm. L’ultimo episodio ha restituito a fan alcuni passaggi di brani noti della saga, realizzati da John Williams. Il maestro di Guerre Stellari ha anche scritto un tema apposito per lo show televisivo, che è proprio il tema Leggi su starwarsnews (Di venerdì 24 giugno 2022). Si è conclusa la serie tv Obi-Wan, diretta da Deborah Chow per Disney+ e Lucasfilm. L’ultimo episodio ha restituito a fan alcuni passaggi di brani notisaga, realizzati da John Williams. Il maestro di Guerre Stellari ha anche scritto un tema apposito per lo show televisivo, che è proprio il tema

Pubblicità

starwarsnewsit : Star Wars: i titoli delle tracce della colonna sonora di Obi-Wan Kenobi - - terabiithiia : Voglio iniziare Star Wars per Anakin Skywalker - reguIustar : @loonymoonyx bestie se hai disneycesso+ e vai nella sezione star wars sono in ordine giusto con anche le serie animate - pbarnes00 : i riferimenti a star wars in rosso bianco e sangue blu >>>>> - Mermaid_Dork : Lo sabia es lo mismo que la wea de Star Wars jsjsjsj -