Sibilia a Di Maio | “Ora i fuoriusciti dovrebbero dimettersi dal Parlamento | come Elio Vito”

"I fuoriusciti prendano esempio da Elio Vito che ha presentato le dimissioni da parlamentare dopo l'uscita dal suo partito". Va giù pesante il grillino contino Carlo Sibilia. Che vorrebbe pensionare il manipolo di dimaiani che ha lasciato la 'casa del padre' per fondare un nuovo partito. Insieme per il futuro, lanciato dal ministro degli Esteri nell'agone politico. Con tanto di suspense sulle prossime alleanze e l'ipotetica sempreverde tentazione di dare vita a un grande centro. Che per ora non si vede. Sibilia all'attacco dei fuoriusciti: lascino il Parlamento Il sottosegretario all'Interno, al governo dal Conte 1, risponde per le rime alle accuse degli scissionisti. "La disaffezione della politica è causata anche dai cambi di casacca. Persone che mutano bandiera, ...

