Senatore nigeriano arrestato per traffico di minori: voleva far espiantare gli organi a un 15enne e rivenderli (Di venerdì 24 giugno 2022) Accusato di traffico di organi . Il Senatore nigeriano Ike Ekweremadu, di 60 anni, avrebbe portato un bambino dall'Africa al Regno Unito per fargli espiantare gli organi e poi rivenderli. L'uomo è ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Accusato didi. IlIke Ekweremadu, di 60 anni, avrebbe portato un bambino dall'Africa al Regno Unito per fargliglie poi. L'uomo è ...

