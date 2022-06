Rowan Atkinson ancora una volta nei panni di un uomo goffo e maldestro, stavolta alle prese con un'ape invadente e fastidiosa, che gli causerà non pochi probemi (Di venerdì 24 giugno 2022) I fan di Mr. Bean lo ricorderanno nei panni del protagonista dell’omonima serie degli Anni 90. Adesso Rowan Atkinson sbarca su Netflix con Man vs Bee, composta da 9 episodi brevi, incentrati sulla lotta tra un uomo e un’ape. Una battaglia si rivelerà la causa di mille imprevisti dalle conseguenze disastrose. Rowan Atkinson e l’addio a Mr. Bean: «Non mi diverto più» X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 giugno 2022) I fan di Mr. Bean lo ricorderanno neidel protagonista dell’omonima serie degli Anni 90. Adessosbarca su Netflix con Man vs Bee, composta da 9 episodi brevi, incentrati sulla lotta tra une un’ape. Una battaglia si rivelerà la causa di mille imprevisti dconseguenze disastrose.e l’addio a Mr. Bean: «Non mi diverto più» X ...

