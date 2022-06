Roma, oltre 600 dosi di cocaina in giardino: il fiuto di “Faro” le scova (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma. Un vero e proprio giardino stupefacente quello che gli agenti del X Distretto Lido hanno rinvenuto a seguito di alcune mirate verifiche. A dir poco prezioso per le indagini, il fiuto del cane poliziotto “Faro” che ha permesso di rinvenire la sostanza. A finire in manette per spaccio di stupefacenti un uomo italiano di 57 anni con precedenti di polizia. Leggi anche: «Se non mi dai i soldi ti faccio a pezzi»: minaccia il padre per comprare la droga Roma, giardino stupefacente: i controlli degli agenti Continua incessante l’attività delle forze dell’ordine volta alla repressione dei reati legati all’uso di sostanze stupefacenti. Non fa eccezione quanto accaduto sul litorale durante un’ indagine degli agenti del X Distretto Lido. I poliziotti con l’ausilio di “Faro” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022). Un vero e propriostupefacente quello che gli agenti del X Distretto Lido hanno rinvenuto a seguito di alcune mirate verifiche. A dir poco prezioso per le indagini, ildel cane poliziotto “” che ha permesso di rinvenire la sostanza. A finire in manette per spaccio di stupefacenti un uomo italiano di 57 anni con precedenti di polizia. Leggi anche: «Se non mi dai i soldi ti faccio a pezzi»: minaccia il padre per comprare la drogastupefacente: i controlli degli agenti Continua incessante l’attività delle forze dell’ordine volta alla repressione dei reati legati all’uso di sostanze stupefacenti. Non fa eccezione quanto accaduto sul litorale durante un’ indagine degli agenti del X Distretto Lido. I poliziotti con l’ausilio di “” ...

